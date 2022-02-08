Вашингтон, , 16:39 — REGNUM Федеральному бюро расследований (ФБР) США стало известно о встрече лидеров двух крайне правых групп в центре округа Колумбия за день до беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года, сообщает 8 февраля Reuters.

Протестующие у Капитолия (сс) Tyler Merbler

Встреча между экс-лидером экстремистской группы Proud Boys, ныне осужденным лидером Oath Keepers и еще десятком ультраправых деятелей прошла в одном из гаражей, сообщает ФБР со ссылкой на двух свидетелей.

Среди собравшихся в гараже возле отеля Феникс Парк присутствовал глава группы Oath Keepers Стюарт Родс, которого в этом году обвинили в подстрекательстве и заговоре во время восстания. Также на встрече был участник группы Proud Boys Энрике Таррио, который отсутствовал на самом митинге. Во время встречи главы двух самых известных в США ультраправых групп, поддерживающих экс-президента Дональда Трампа, очутились в одной комнате за 24 часа до штурма Капитолия. В то же время трое из присутствовавших на встрече, с которыми связалось агентство, заявили, что не обсуждали вопросы, связанные с митингом 6 января.

Ранее известный американский радиоведущий Марк Левин осудил Демократическую партию за политизацию беспорядков в Капитолии 6 января и заявил, что расследование причин и обстоятельств данных событий, которое проводит специально созданный комитет палаты представителей, похоже «на те расследования, которые проводил Иосиф Сталин».

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