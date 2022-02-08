Казань, 8 февраля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В Казани 75-летняя женщина, поверив плачущей девушке по телефону, отдала мошенникам 500 тыс. рублей. По словам пострадавшей, она пыталась помочь попавшей в ДТП внучке, сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Казани.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенница

Вечером 4 февраля на домашний телефон пенсионерки позвонила неизвестная и плачущим голосом рассказала о том, что ее сбила машина, а водитель автомобиля попал из-за нее в реанимацию. Женщина подумала, что ей звонит внучка и поверила в услышанное. Позже мужской голос представился адвокатом девушки и попросил «для урегулирования вопроса» 900 тыс. рублей, иначе внучке грозит тюремный срок. Перепуганная бабушка назвала свой адрес и через 15 минут в ее дверь позвонил курьер. Женщина передала ему всю имеющуюся наличность в размере 500 тыс. рублей. Через некоторое время жительница Казани позвонила внучке и поняла, что ее обманули.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани сотрудниками полиции задержаны несколько групп молодых людей, которые являлись курьерами, подозреваемыми в соучастии в мошенничестве. Специально нанимаемые лица забирали деньги у жертв преступления и передавали адресату.

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