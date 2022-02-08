Минск, , 16:21 — REGNUM «По постановлениям прокурора Витебской области ограничен доступ к интернет-сайтам, публикующим призывы к срыву референдума», — сообщила 8 февраля пресс-служба генпрокуратуры Белоруссии.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Прокуроры сослались на пп.1.3 п.1 ст.38 закона «О средствах массовой информации», согласно которому «в СМИ, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, способной нанести вред национальным интересам Республики Беларусь». Поэтому ограничен доступ к интернет-сайтам «zubr.media» и «xx2022.org», так как на этих ресурсах якобы размещались «недостоверные сведения о запланированном в феврале 2022 года в Республике Беларусь референдуме; призывы к порче бюллетеней во время голосования».

«Материалы мотивировали граждан Республики Беларусь к противоправному поведению, дискредитировали органы государственной власти и в целом Республику Беларусь», — сказано в официальном сообщении.

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Напомним, Александр Лукашенко бессменно правит Белоруссией с 1994 года. Президентская кампания 2020 года завершилась массовыми протестными демонстрациями и «тайной инаугурацией». По итогам февральского референдума Лукашенко надеется изменить действующую конституцию и совместить две руководящие должности — президента и председателя «всебелорусского народного собрания» (отсутствующего сейчас в законодательстве). В проекте обновлённой конституции с президента снимается любая ответственность за действия в должности. По итогам предыдущего референдума с Лукашенко сняты ограничения по участию во всех будущих президентских выборах.