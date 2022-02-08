Рязань, , 16:23 — REGNUM Администрация Рязани и Рязанская епархия РПЦ заключили мировое соглашение по делу о школе №6.

Иск Иван Шилов © ИА REGNUM

Участник процесса направили ходатайство о проведении судебного заседания в их отсутствие. Ранее мэрия заявляла, что будет обжаловать решение о передаче исторического здания, где сейчас находится школа №6, вплоть до Верховного суда, однако на стадии апелляции появилась информация о завершении спора мирным путём, сообщает сетевое издание «Вид сбоку».

Как сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд Рязанской области по иску епархии обязал мэрию передать здание на улице Семинарской в собственность РПЦ. В сентябре 2021 года 20 арбитражный апелляционный суд признал недействительным решение суда первой инстанции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Рязанской епархии объяснили стремление получить здание школы