Рязань, 8 февраля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Администрация Рязани и Рязанская епархия РПЦ заключили мировое соглашение по делу о школе №6.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Участник процесса направили ходатайство о проведении судебного заседания в их отсутствие. Ранее мэрия заявляла, что будет обжаловать решение о передаче исторического здания, где сейчас находится школа №6, вплоть до Верховного суда, однако на стадии апелляции появилась информация о завершении спора мирным путём, сообщает сетевое издание «Вид сбоку».

Как сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд Рязанской области по иску епархии обязал мэрию передать здание на улице Семинарской в собственность РПЦ. В сентябре 2021 года 20 арбитражный апелляционный суд признал недействительным решение суда первой инстанции.