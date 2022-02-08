Москва, , 16:47 — REGNUM Российский блогер Николай Соболев представил новый видеоролик, в котором разоблачил молдавского стримера Некоглая (Николай Лебедев). Премьера видео состоялась на YouTube-канале Соболева вечером 7 февраля.

Николай Соболев Скриншот YouTube

В своём ролике блогер негативно высказался о популярном стримере, назвав его «приматом». Сам Некоглай ролик Соболева пока что никак не прокомментировал.

Ранее Некоглай подвергся массовой критике, связанной с многократной накруткой зрителей на трансляциях на Twitch. Также пользователи обвиняют стримера в обмане рекламодателей.

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