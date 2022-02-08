Москва, , 16:15 — REGNUM В России дистанционный порядок оформления больничных будет действовать до 15 марта 2022 года. Об этом 8 февраля заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко

«Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта», — сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с ковидом.

Он пояснил, что у Минздрава и ФСС имеется информационный ресурс, который позволяет выписывать больничный лист в электронном виде. Во время дистанционной консультации при необходимости оформляется больничный лист на семь дней, а в случае необходимости будет назначено лечение и выписан электронный рецепт или доставлен лекарственный препарат.

Если по истечении семидневного срока у пациента остаются симптомы, то будет проведена очная консультация.