Сухум, 8 февраля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отправился в Москву с рабочим визитом. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба абхазского дипломатического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

«В рамках поездки планируется провести ряд рабочих встреч с представителями федеральных ведомств Российской Федерации и другими официальными лицами», — говорится в сообщении.

До этого Ардзинба был в России в декабре 2021 года. Он встретился главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили помощь в укреплении безопасности Абхазии, а также в развитии социально-экономической и гуманитарно-культурной сфер республики.

Напомним, Ардзинба стал министром иностранных дел Абхазии в ноябре 2021 года. Ранее он работал в администрации президента России.