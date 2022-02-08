Бухарест, , 16:13 — REGNUM В результате масштабной спецоперации прокуратуры Бухареста из арт-галерей, музеев и аукционных домов румынской столицы были изъяты около 300 подделок под работы известных румынских художников Николае Григореску, Николае Тоницы и Штефана Лучиана. Об этом 8 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Бухарест Ștefan Jurcă

Согласно официальной информации, все эти экспонаты, официально признанные фальшивками, фигурируют в громком уголовном деле в качестве вещественных доказательств.

Главным обвиняемым по этому делу является бывший работник Художественной галереи Бухареста, который, по версии следствия, в период с марта 2020 года по декабрь 2021 года реализовывал подделки, выдавая их за подлинные произведения. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

По некоторым данным, покупатели фальшивок уже обратились в судебные органы с требованием возмещения материального ущерба. В общей сложности обладатели поддельных картин требуют возместить им более 1 млн леев ($230 тыс.).

Следствие продолжается.