Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM Из-за массового ДТП с пострадавшими на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга автомобилисты выстроились в семикилометровый затор, для движения доступны лишь две полосы. Об этом 8 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

ДТП на КАД (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / фото: Александр Н.)



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ДТП произошло около 14:20 мск 8 февраля на 46 км внутреннего кольца КАД, рядом с развязкой в Кудрово. По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля, один из которых такси «Ситимобил», и «Газель».

"В настоящее время заняты первая и вторая полосы, движение транспорта осуществляется по третьей и четвертой полосам. На месте находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД», — уточнили в пресс-службе.

В связи с ДТП на КАД образовался затор протяженностью почти 7 км.

«Предварительно два пострадавших. Причины аварии устанавливают правоохранители», — добавили в дорожном управлении.

Как сообщают очевидцы, у одного из пострадавших сильно повреждена нога, другие участники ДТП оказали ему первую медицинскую помощь, чтобы остановить кровь.