В ДТП на КАД Петербурга пострадали двое, возник затор на семь километров
Санкт-Петербург, 8 февраля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Из-за массового ДТП с пострадавшими на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга автомобилисты выстроились в семикилометровый затор, для движения доступны лишь две полосы. Об этом 8 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».
ДТП произошло около 14:20 мск 8 февраля на 46 км внутреннего кольца КАД, рядом с развязкой в Кудрово. По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля, один из которых такси «Ситимобил», и «Газель».
"В настоящее время заняты первая и вторая полосы, движение транспорта осуществляется по третьей и четвертой полосам. На месте находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД», — уточнили в пресс-службе.
В связи с ДТП на КАД образовался затор протяженностью почти 7 км.
«Предварительно два пострадавших. Причины аварии устанавливают правоохранители», — добавили в дорожном управлении.
Как сообщают очевидцы, у одного из пострадавших сильно повреждена нога, другие участники ДТП оказали ему первую медицинскую помощь, чтобы остановить кровь.