Обнинск, Калужская область, , 16:40 — REGNUM Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех в 2022 году планирует в два раза увеличить выручку от научно-исследовательских работ в сравнении с показателями 2021 года. Общая сумма контрактов на выполнение научных работ составит более 1,1 млрд рублей. Об этом 8 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.

В лаборатории «Технологии» Technologiya.ru

В числе исследовательских и конструкторских работ на 2022 год весомую долю составят проекты гражданского назначения. Ученые «Технологии» разработают новые виды остеклений из перспективных материалов для самолетов и вертолетов гражданской авиации. В интересах ракетно-космической отрасли будут разработаны технологии производства конструкций из полимерных композиционных материалов для перспективных проектов.

Обнинское предприятие «Технология» носит статус Государственного научного центра Российской Федерации с 1994 года. Более 700 сотрудников предприятия, 54 из которых имеют ученую степень, заняты прикладными исследованиями и разработками. 2021 году научно-исследовательский комплекс «Технологии» обеспечил решение ряда стратегических задач. На российский рынок была выведена новая высокотехнологичная продукция, в том числе алюминиевые соты для авиастроения, термостойкий композиционный керамический материал, предназначенный для выпуска работающих при температурах до 2000 °C изделий. Оба проекта были реализованы в целях импортозамещения.

«Рост доходов от научной деятельности — это наша задача в рамках соответствия статусу Государственного научного центра Российской Федерации и повышения конкурентоспособности. Невозможно оставаться лидером, не уделяя должного внимания научной составляющей», — отметил Андрей Силкин.

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