Кострома, 8 февраля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Костромские перевозчики не выполняют 15% рейсов от планов, прописанных в муниципальных контрактах. Об этом со ссылкой на данные Управления городского пассажирского транспорта сообщает пресс-служба администрации. Речь идёт о частных и муниципальных организациях.

Наталья Диева Остановка в Костроме

Как ранее писало ИА REGNUM, краткосрочные контракты сроком на 1 год были заключены с перевозчиками 1 октября 2021 года. По итогам октября 2021 — января 2022 года средний выпуск машин на линию уменьшился с 310 требуемых до 297 единиц ежедневно. За неисполнение условий договоров перевозчиков оштрафовали на 9 млн рублей или 9,2% от общей суммы в 97,4 млн рублей, которую перевозчикам заплатят за работу.

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Будько, основной проблемой на данный момент является нехватка водителей:

«На сегодняшний день муниципалам и частникам не хватает около 100 водителей — это примерно 30% от всего состава. Кроме этого, работники болеют коронавирусом. Ставить водителей на замены после 10-часовой смены нельзя по законодательству. Из-за всей этой ситуации, а также цен на топливо, запчасти, другое оборудование мы имеем проблемы с пропуском рейсов, нехваткой автобусов в вечернее время», — пояснил чиновник.

Напомним, сейчас сфера общественного транспорта города находится в переходной стадии. Администрация Костромы заказала обследование пассажиропотока у московского Центра экономики инфраструктуры. В последний раз подобное исследование проводилось 5 лет назад. Оно необходимо, чтобы изменить маршруты с учётом появления новых микрорайонов, скорректировать количество машин на линиях, дать советы по замене и вместимости, а также определить адекватную стоимость проезда. В дальнейшем результаты работы учёных будут заложены в конкурсную документацию. Заключать новые долгосрочные контракты сроком от 5 лет на перевозку пассажиров с частными организациями город будет осенью 2022 года.