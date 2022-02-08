Джакарта, , 16:09 — REGNUM Ревакцинация от коронавируса в Индонезии за последний месяц достигла лишь 2,73%, сообщает CNN Indonesia.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным министерства здравоохранения Индонезии, ревакцинацию в стране прошли 5 679 434 человека.

По состоянию на 8 февраля 2022 года 187 047 562 индонезийских гражданина получили первую инъекцию вакцины против коронавируса. Затем 132 090 119 человек прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, сотни молодых людей в округе Пуджут, провинции Центральный Ломбок, провели демонстрацию, заблокировав дорогу.

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