Вашингтон, , 16:08 — REGNUM Американская компания Lockheed Martin отложила работы по поставке вооруженным силам Болгарии 8 самолетов F-16. Об этом, как пишет софийская газета «24 часа», заявил 8 февраля министр обороны Болгарии Стефан Янев журналистам.

Истребители F-16 Al Jazeera English

По его словам, официальная София получила соответствующее уведомление и от фирмы-производителя, и от компании-экспортера.

«В уведомлении говорится о том, что процесс поставки задерживается на несколько месяцев, но более точной информацией мы будем обладать лишь после непосредственной встречи с американскими партнерами», — отметил, в частности, он.

Напомним, первая партия F-16 должна поступить в распоряжение ВВС Болгарии в начале 2023 года. Стоимость военной вделки составила $2,2 млрд.