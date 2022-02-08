Вашингтон, 8 февраля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Американский комик Пит Дэвидсон впервые публично упомянул модель Ким Кардашьян. Информацию об этом предоставило издание People 8 февраля.

Телеграм-канал Super.ru Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон

Молодой человек назвал Кардашьян своей возлюбленной. Также Дэвидсон заявил, что в последнее время у него крайне тяжёлый рабочий график, из-за чего он практически не уделяет времени семье и друзьям.

Напомним, что об отношениях Пита Дэвидсона и Ким Кардашьян стало известно в ноябре 2021 года. До этого популярная модель шесть лет состояла в браке с рэпером Канье Уэстом (Йе).