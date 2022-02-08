Саратов, 8 февраля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. В саратовском СИЗО-1 ночью 7 февраля несколько человек отказались выполнять требования сотрудников режимного учреждения и устроили акт членовредительства. В результате потребовалась госпитализация двоих пострадавших, сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на данные УФСИН России по Саратовской области.

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По информации ведомства, несколько человек, находившихся в камерах следственного изолятора, ночью 7 февраля в демонстративно-шантажной форме отказались выполнять законные требования сотрудников администрации режимного учреждения.

«Фрагментами лезвий от одноразовых станков они нанесли себе порезы кожных покровов. Лица, совершившие акт аутоагрессии, были осмотрены медицинским работником, их состояние оценивается как удовлетворительное», — передает издание.

По факту происшествия организована проверка. Работа режимного учреждения не нарушена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в городе Энгельсе 2 февраля заключенные повредили имущество исправительной колонии №2, протестуя таким образом против изъятия запрещенных предметов.

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