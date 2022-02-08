Нур-Султан, , 16:07 — REGNUM Визит в Россию казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева состоится 10−11 февраля, написал пресс-секретарь главы Казахстана Берик Уали в своём Facebook.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин Kremlin.ru

Отмечается, что Токаев едет в Россию по приглашению российского президента Владимира Путина, с которым 10 февраля состоится встреча в Москве. По словам Уали, главы государств обсудят «перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнёрства».

На следующий день, 11 февраля, президент Казахстана отправится в Казань, где встретится с главой региона Рустамом Миннихановым, а также посетит несколько крупных местных промышленных предприятий.

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