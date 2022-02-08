Астана, 8 февраля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Визит в Россию казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева состоится 10−11 февраля, написал пресс-секретарь главы Казахстана Берик Уали в своём Facebook.

Kremlin.ru Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин

Отмечается, что Токаев едет в Россию по приглашению российского президента Владимира Путина, с которым 10 февраля состоится встреча в Москве. По словам Уали, главы государств обсудят «перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнёрства».

На следующий день, 11 февраля, президент Казахстана отправится в Казань, где встретится с главой региона Рустамом Миннихановым, а также посетит несколько крупных местных промышленных предприятий.