Улан-Батор, 8 февраля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В конце января 2022 года Россия и Монголия сделали очередной шаг к реализации проекта газопровода «Союз — Восток» через территорию Монголии. Технико-экономическое обоснование проекта, о котором начали говорить с 2003 года, было завершено 25 января 2022 года. Хотя монгольские власти заявили о продвижении в реализации проекта, далеко не все верят в то, что в ближайшем будущем проект будет реализован. Подписание контракта «Сила Сибири — 3» а не «Сила Сибири — 2» в ходе визита президента России Владимира Путина в Пекин еще раз подтверждает, что проект газопровода через территорию Монголии в ближайшем будущем не реализуется, считает монгольский эксперт Даваадашийн Батцэнгэл.

Флаг Монголии

«Проект газопровода через Монголию отложен. Несмотря на то, что уже завершено технико-экономическое обоснование, лидеры двух государств не подписали контракт по этому проекту. Я считаю, что китайскую сторону не очень интересует этот маршрут через Монголию. Россия в этом вопросе шла на уступки Китаю, подписав контракт по проекту «Сила Сибири — 3», она договорилась о поставках большого объема нефти. Нам сегодня трудно сказать, когда будет реализован проект через Монголию и будет ли реализован вообще», — считает Даваадашийн Батцэнгэл.

По словам эксперта, если проект действительно будет реализован, то Монголии можно рассчитывать на получение немалого дохода.

«Ожидается, что газопровод «Союз — Восток» принесет доходы в сотни миллионов долларов, создаст рабочие места. Также благодаря ему будет развиваться инфраструктура, будет создана основа для будущего потребления газа в Монголии. Если в дальнейшем все семьи будут использовать газ вместо угля, то решается и экологическая проблема, которую мы годами не можем решить», — считает эксперт.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января, вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан и глава «Газпрома» Алексей Миллер подписали протокол о завершении разработки ТЭО проекта строительства магистрального газопровода «Союз — Восток».

Монгольские власти заявили, что ТЭО показало, что проект технически реализуем и экономически оправдан. Стороны планируют совместно провести детальные инженерные исследования и проектирование объектов газопровода в 2022 и 2023 годах. Общая протяженность газопровода на монгольском участке составляет 960 км, по нему будет транспортироваться 50 млрд кубометров газа в год.