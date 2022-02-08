8 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского, пообещавшего, что вакцинированные граждане Украины старше 60 лет в ближайшее время получат от государства смартфоны.

Оксана Переможенко, , 16:54 — REGNUM Вакцинированные граждане Украины старше 60 лет в ближайшее время получат от государства смартфоны. Об этом 8 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщают украинские СМИ.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Весной запускаем новую большую государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получают бесплатный, качественный, современный смартфон и льготный тариф. Это наша мечта, это реальность, путь к главной нашей цели — доступ интернета для всех граждан Украины», — сказал он.

Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Бородатая бабушка».

«Ну так и что? Обещать не значит жениться», — отреагировал nightwolf.

«Кому-то очень нужно электронное голосование», — добавил I.

«Допустим, смартфон это хорошо. Но кто будет учить бабушек и дедушек с сенсором работать?» — задумалась Kristina.

«Очень хитрый план, потом ещё запустят электронную систему голосования, а физическое голосование постараются ограничить или вообще сделать невозможным. А уж в электронных системах накалякать нужный результат — проще простого», — написал Serega.

Смартфон Дарья Драй © ИА REGNUM

«Он и во время избирательной кампании много чего обещал…» — отметил «Юлий Цезарь».

«Раньше была гречка, сегодня — смартфон. Прогресс!!!» — с сарказмом добавила Ольга Г.

«Теперь каждый пенсионер до сыта может погрызть смартфон на завтрак, обед и ужин», — отреагировал также не без сарказма «Аск».

"Ну конечно, по смартфону каждому пожилому человеку в стране это прекрасно, тут без вариантов», — пишет Go-go-go.

«Агония власти. Они сейчас хоть по яхте каждому будут обещать, лишь бы продержаться у корыта как можно дольше», — прокомментировал один из участников обсуждения.

«Массовое очковтирательство, которое длится восемь лет», — добавил Дмитрий.

«Представляю, сколько на этом проекте… [украдут]», — задумался Max L.

«Пакеты с гречкой и макаронами переходят на новый уровень», — отреагировал Владимир, подразумевая подкуп электората.

«Я сама своим родителям купила телефоны… Дайте им медицину и пенсии. С доступом к интернету мы и сами разберемся», — написала Катерина Т.

«А чем это отличается от знаменитых продуктовых наборов на выборах, неоднократно заклейменных как подкуп избирателей?» — задался вопросом L. Maks.

«Сначала у нас не было в бюджете денег на дополнительные 500 грн за бустерную вакцинацию. Теперь у нас хотят раздавать смартфоны? Или это как миллионом деревьев?» — спросил Анатолий.

«Да какая разница, сколько уйдёт на смартфоны? Пацаны ещё столько урвать смогут, если на второй срок останутся. О чем вы? Никто там не думает такими категориями… Просто давайте объективно. В стране, которой газ купить не на что, расходы на смартфоны не должны быть в приоритете», — добавила Алена.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«А невакцинированные пенсионеры не люди? Второй сорт?..» — недоумевает Alina.

«И пойдут пенсионеры продавать смартфоны, чтоб коммуналку оплатить. Новый слоган: «Продай смартфон — заплати за коммуналку». Собаки уже закончились», — отреагировал один из комментирующих.

«Каждому уколотому по Зелефону!!!» — иронизирует Андрей.

«Смартфон с большой зелёной кнопкой для голосования», — шутит Лилия.

«Президент Владимир Зеленский анонсировал новую государственную программу, в рамках которой все вакцинированные украинцы старше 60 лет могут получить бесплатный смартфон и льготный доступ к интернету. Потом останется сделать выборы в смартфоне и Владимир Александрович с нами надолго. Хорошая задумка, но есть проблема — не успеют. Хотя частично поюзать идею, наверное, смогут — типа электронных опросов по важным для ОП темам, которые заменят реальный референдум», — подытожил в своем телеграм-канале «The Панда» украинский журналист Вячеслав Чечило.

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