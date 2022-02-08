Оксана Переможенко, 8 февраля 2022, 16:54 — REGNUM Вакцинированные граждане Украины старше 60 лет в ближайшее время получат от государства смартфоны. Об этом 8 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщают украинские СМИ.
«Весной запускаем новую большую государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получают бесплатный, качественный, современный смартфон и льготный тариф. Это наша мечта, это реальность, путь к главной нашей цели — доступ интернета для всех граждан Украины», — сказал он.
Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Бородатая бабушка».
«Ну так и что? Обещать не значит жениться», — отреагировал nightwolf.
«Кому-то очень нужно электронное голосование», — добавил I.
«Допустим, смартфон это хорошо. Но кто будет учить бабушек и дедушек с сенсором работать?» — задумалась Kristina.
«Очень хитрый план, потом ещё запустят электронную систему голосования, а физическое голосование постараются ограничить или вообще сделать невозможным. А уж в электронных системах накалякать нужный результат — проще простого», — написал Serega.
«Он и во время избирательной кампании много чего обещал…» — отметил «Юлий Цезарь».
«Раньше была гречка, сегодня — смартфон. Прогресс!!!» — с сарказмом добавила Ольга Г.
«Теперь каждый пенсионер до сыта может погрызть смартфон на завтрак, обед и ужин», — отреагировал также не без сарказма «Аск».
"Ну конечно, по смартфону каждому пожилому человеку в стране это прекрасно, тут без вариантов», — пишет Go-go-go.
«Агония власти. Они сейчас хоть по яхте каждому будут обещать, лишь бы продержаться у корыта как можно дольше», — прокомментировал один из участников обсуждения.
«Массовое очковтирательство, которое длится восемь лет», — добавил Дмитрий.
«Представляю, сколько на этом проекте… [украдут]», — задумался Max L.
«Пакеты с гречкой и макаронами переходят на новый уровень», — отреагировал Владимир, подразумевая подкуп электората.
«Я сама своим родителям купила телефоны… Дайте им медицину и пенсии. С доступом к интернету мы и сами разберемся», — написала Катерина Т.
«А чем это отличается от знаменитых продуктовых наборов на выборах, неоднократно заклейменных как подкуп избирателей?» — задался вопросом L. Maks.
«Сначала у нас не было в бюджете денег на дополнительные 500 грн за бустерную вакцинацию. Теперь у нас хотят раздавать смартфоны? Или это как миллионом деревьев?» — спросил Анатолий.
«Да какая разница, сколько уйдёт на смартфоны? Пацаны ещё столько урвать смогут, если на второй срок останутся. О чем вы? Никто там не думает такими категориями… Просто давайте объективно. В стране, которой газ купить не на что, расходы на смартфоны не должны быть в приоритете», — добавила Алена.
«А невакцинированные пенсионеры не люди? Второй сорт?..» — недоумевает Alina.
«И пойдут пенсионеры продавать смартфоны, чтоб коммуналку оплатить. Новый слоган: «Продай смартфон — заплати за коммуналку». Собаки уже закончились», — отреагировал один из комментирующих.
«Каждому уколотому по Зелефону!!!» — иронизирует Андрей.
«Смартфон с большой зелёной кнопкой для голосования», — шутит Лилия.
«Президент Владимир Зеленский анонсировал новую государственную программу, в рамках которой все вакцинированные украинцы старше 60 лет могут получить бесплатный смартфон и льготный доступ к интернету. Потом останется сделать выборы в смартфоне и Владимир Александрович с нами надолго. Хорошая задумка, но есть проблема — не успеют. Хотя частично поюзать идею, наверное, смогут — типа электронных опросов по важным для ОП темам, которые заменят реальный референдум», — подытожил в своем телеграм-канале «The Панда» украинский журналист Вячеслав Чечило.
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