Сухум, , 16:06 — REGNUM Абхазия открыта для диалога с государствами, которые дружественные для России, а также разделяют чаяния абхазского народа. Об этом говорится в заявлении МИД Абхазии, обнародованном на сайте министерства.

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов © ИА REGNUM

В дипломатическом ведомстве отреагировали на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, что он готов признать независимость Абхазии и Южной Осетии, если ему скажет президент России Владимир Путин.

«В Республике Абхазия позитивно оценивают заявление белорусского лидера о возможности признания суверенитета Абхазского государства», — говорится в сообщении.

В Сухуме также выразили надежду, что Лукашенко последует примеру Москвы и признает право абхазского народа на самоопределение. В МИД Абхазии отметили, что заинтересованы в контактах с Минском.

Напомним, кроме России, Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.