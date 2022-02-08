Пекин, 8 февраля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил желание оказать помощь Польше со строительством логистического хаба в республике, который позволит этой стране стать ключевым звеном в поставках между Китаем и Европой. Об этом Polskie Radio рассказал глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

Кумох добавил, что китайский лидер также выразил намерение увеличить закупки польской аграрной продукции. Об этом, по словам польского чиновника, Си Цзинпинь и президент Польши Анджей Дуда договорились во время встречи в Пекине 6 февраля.

«По итогам встречи с Дудой председатель Китая выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений двух государств в рамках механизма сотрудничества Китая с Центральной и Восточной Европой и в рамках «Инициативы пояса и пути». Лидер Китая обещал выразить поддержку и китайским компаниям, которые решат инвестировать в Польшу», — указал Кумох.