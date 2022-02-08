Санкт-Петербург, 8 февраля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге первую часть прививки от коронавирусной инфекции (без учёта однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт») сделали всего 595 человек, сообщили 8 февраля в региональном оперштабе. Это на 419 человек меньше, чем сутками ранее, когда первично привились всего 1014 человек. Закончили цикл вакцинации за прошедшие сутки в городе 2077 человек (минус 1058 к показателю предыдущих суток).

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в ТРЦ Петербурга

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Таких низких цифр вакцинации от коронавируса в городе давно не наблюдалось. На этот факт уже обратили внимание в Смольном. Так, в минувшее воскресенье, 6 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов во время собственной очередной ревакцинации отметил, что в Петербурге значительно снизилось число инъекций: если раньше в день прививалось около 40 тысяч человек, то сейчас — примерно 9−11 тысяч. Однако, как видно из последних сообщений оперштаба, их стало еще меньше.

Всего за время прививочной кампании в Петербурге завершили вакцинацию от коронавируса 2 млн 920 тыс. 634 человека, в том числе 1404 ребёнок в возрасте от 12 до 17 лет. Однако в составе взрослых учтены и те, кто уже сделал 1−2 ревакцинации, так что число привитых жителей в целом меньше указанной цифры. Постоянное население Петербурга — примерно 5,4 млн человек, в том числе 900 тыс. детей.

«Призываю всех петербуржцев, которые прививались или переболели ковидом более полугода назад, сделать повторную прививку и укрепить свой иммунитет, защитить близких. Прививка и ревакцинация в случае заболевания помогают перенести болезнь в более легкой форме», — отметил губернатор Беглов.

В Петербурге открыто 190 пунктоввакцинациивзрослого населения на базе медицинских организаций. Для вакцинации детей развёрнуто 92 пункта. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из которых прививает в 54 мобильных пунктахвакцинациивзрослого населения. Запас вакцины в городе превышает 688 тыс. доз.