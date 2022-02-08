Киев, , 16:02 — REGNUM У Великобритании, которая вышла из Евросоюза, и теперь «ищет себя» есть свой интерес на Украине — экономический и политический. Об этом в эфире радио «Новое время» заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

Ракета (сс) geralt

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Он подчеркнул, что Лондон ищет себе друзей, и Киев вполне подходит на эту роль, несмотря на весь багаж проблем, которые тянет за собой. Так, чтобы продемонстрировать готовность к союзу, Соединённое королевство заключило с Украиной военное соглашение на два миллиарда долларов.

«Наши вооружённые силы таких серьёзных средств для развития извне не получали никогда», — указал дипломат.

Он также добавил, что Британия предоставила Киеву ракеты для борьбы с российским ВМФ в Чёрном море.

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«В первый раз наши вооружённые силы, в частности ВМС, получат реальное оружие, ракеты, которые будут позволять нам наконец противопоставить что-то русским в Черном и Азовском морях», — отметил посол.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи заявил о том, что Великобритания поставила Украине несколько тысяч лёгких противотанковых ракет.

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