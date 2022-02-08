Варшава, , 16:01 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 8 февраля опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, за последние 24 часа в Польше выявили 35 960 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 286 человек.

В больницах по состоянию на 8 февраля находятся 18 293 пациента с COVID-19. Из них 1 152 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше выявили 5 224 144 случая заражений коронавирусом. С данным диагнозом в стране умерли 106 894 человека.