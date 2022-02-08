Москва, , 16:01 — REGNUM В России коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией находится в достаточных объёмах. Об этом 8 февраля заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

«Коечный фонд по поручению президента мы держим в достаточном количестве. Сегодня развёрнуто 211 тыс. коек специально оборудованных, и все они оснащены по нормативам, установленным Министерством здравоохранения. В целом, отмечается рост занятости коечного фонда. Он отмечен практически во всех субъектах, в 84», — сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с ковидом.

Министр отметил, что в стационарном лечении нуждаются лишь 6,5% заболевших, однако за счёт общего прироста заражений темпы прироста госпитализаций сопоставимы со значениями предыдущих периодов.