д. Новое Девяткино, , 16:09 — REGNUM В многоэтажной деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области нетрезвый мужчина размахивал предметом, похожим на пистолет, перед посетителями и сотрудниками наркологического диспансера. Прибывшим по тревоге нарядом Росгвардии хулиган был задержан, сообщили 8 февраля в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нетрезвый мужчина с пистолетом ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Инцидент произошел утром 8 февраля в здании наркодиспансера на улице Славы в Новом Девяткино. Нетрезвый мужчина сам пришел в медицинское учреждение и сразу начал вести себя агрессивно. В какой-то момент он достал пистолет, после чего работники нажали кнопку тревожной сигнализации.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя. На место выезжала следственно-оперативная группа. У задержанного был изъят пневматический пистолет, не подлежащий лицензированию», — добавили в ведомстве.