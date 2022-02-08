Архангельск, , 16:00 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 2969 заболевших ковидом, 191 пациента пришлось госпитализировать, сообщает оперштаб.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Среди новых заболевших — 806 северодвинцев, 623 архангелогородца, 544 жителя Новодвинска, 197 жителей Котласа, 184 — Коряжмы. Случаи заражения коронавирусом выявлены также в Няндомском, Устьянском и других районах области.

«В статистику включено четыре завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Египет, Венесуэлу и Доминиканскую Республику», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 165 643 человек, 698 ковид-пациентов скончались.