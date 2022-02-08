Ростов-на-Дону, , 15:57 — REGNUM Второй подъезд аварийного дома в переулке Кривошлыковском в Ростове-на-Дону решено укрепить на время эвакуации жильцов. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 8 февраля.

Битые окна аварийного дома Александр Погожев © ИА REGNUM

Подпорные сооружения под межэтажными перекрытиями лестничных маршей второго подъезда помогут обеспечить безопасность жильцов и исключить угрозу жизни и здоровью людей на период эвакуации. Меры приняты в связи с тем, что часть жильцов отказывается покидать свои квартиры даже после введения режима чрезвычайной ситуации.

Наряду с этим администрация Пролетарского района направила обращение в адрес АО «Ростовгражданпроект» с просьбой подготовить проект укрепления конструкций аварийного дома с целью недопущения его обрушения.

ИА REGNUM сообщало, что жильцы аварийного дома, расположенного в переулке Кривошлыковском в Ростове-на-Дону, просят президента РФ Владимира Путина о помощи. Люди разместили на стенах здания баннеры с призывом разобраться в непростой ситуации, в которой они оказались.

Так, в доме из-за его состоянии в январе 2022 года был объявлен режим ЧС. С 1 февраля городские власти начали эвакуацию жильцов в отдалённый микрорайон Суворовский. Однако часть жильцов аварийного дома выступила категорически против переезда.

Читайте ранее в этом сюжете: Жильцы аварийного дома в Ростове-на-Дону просят Путина о помощи