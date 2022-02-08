Бишкек, 8 февраля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Воды в водохранилище при Токтогульской ГЭС к концу нынешнего отопительного периода останется около 8,2 млрд кубометров. Об этом заявил замминистра энергетики Таалайбек Ибраев на заседании профильного парламентского комитета сегодня, 8 февраля.

Energo.gov.kg Киргизия. Токтогульская ГЭС

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По словам высокопоставленного чиновника, представители Минэнерго прогнозируют, что к началу следующего осенне-зимнего периода главный энергообъект страны будет иметь запас воды в объёме до 12,6 млрд кубометров.

«Энергетического кризиса в Киргизии в 2022 году не будет. В этом году уровень воды в Токтогульском водохранилище не опустится до мёртвого уровня (7 млрд кубометров). Мы импортируем 2,8 млрд киловатт-часов электроэнергии из Туркмении. И у нас есть соглашение с Казахстаном на поставку 900 млн киловатт-часов, из которых осталось получить 120 млн киловатт-часов», — пояснил он.

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