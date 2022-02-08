Валерий Ходячий, 8 февраля 2022, 16:51 — REGNUM В Южной Корее обсудили исследование на тему целей возможного теракта.
По сообщениям южнокорейских СМИ, профессор из университета Донгук Чо Юн О вместе со своими студентами оценила риск террористической атаки в 16 зонах центральной площади Сеула.
Согласно результатам исследования, основной целью возможной террористической атаки может стать станция Кванхвамун на пятой линии метро.
Известно, что станция набрала 41 балл из 45 возможных с точки зрения уязвимости и подверженности террористическим атакам. За ней следует площадь Кванхвамун, где расположены статуи короля Седжона и адмирала Ли Сун Сина (40,5 балла), Национальный музей современной истории (30,5 балла), посольство США (29,5 балла), посольство Японии (29 баллов), комплекс правительственных зданий в Сеуле (26 баллов).
Площадь Кванхвамун является достопримечательностью столицы Южной Кореи. На площади расположен правительственный комплекс Сеула, посольство США, дворец Кёнбок и многие другие известные культурные, медийные и финансовые учреждения.
«А вы не думали, что это исследование может породить панику?» — интересуется kl53***.
«Не говорите глупостей!» — призывает bjy5***.
«Это центр Сеула, так что вполне логичное предположение», — пишет feja***.
«С какой целью проводилось это исследование? Чтобы кому-то было проще организовать теракт?» — недоумевает kkh9***.
«Мне вот любопытно, кто спонсировал это исследование?» — спрашивает seon***.
«А мне всегда казалось, что целью номер один является Голубой дом», — отмечает myor***.
«Вы хотите побыть в шкуре Билла Гейтса? Я имею в виду то, что написано в статье, в конце концов станет реальным» — вопрошает kisa***.
«Не нужно готовиться к такому заранее», — предлагает kaho***.
«Мне кажется, вероятность теракта снизится вдвое, если правительство вышлет из страны представителей ислама», — предполагает begi***.
«Кому-то пандемии коронавируса оказалось мало, теперь решили поиграть с террористами?» — недоумевает kisa***.
«Вы делаете безумные вещи! Вы же понимаете, что этой статьей подталкиваете людей к терроризму?!» — вопрошает bjgk***.
«Если продолжите принимать беженцев, то так и будет», — предполагает goda***.