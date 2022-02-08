Минск, 8 февраля 2022, 15:54 — REGNUM Белорусскую воздушную границу нарушил латвийский легкомоторный самолет Ан-2. Об этом белорусский Госпогранкомитет сообщает 8 февраля в своём телеграм-канале.
Инцидент произошёл утром в Браславском районе Витебской области, граничащем с Латвией.
«Легкомоторный самолет Ан-2 залетел на белорусскую территорию на глубину 300 метров и, облетев пункт пропуска Урбаны, вернулся в Латвию», — заявили в ведомстве.
В Госпогранкомитете напомнили, что в декабре и январе воздушное пространство Белоруссии нарушали украинские летательные аппараты. В первом случае это был украинский вертолёт, залетевший на белорусскую территорию в районе пункта пропуска Новая Рудня, а во втором случае — украинский беспилотник. Как сообщало ИА REGNUM, беспилотник вёл разведку местности.
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