Минск, 8 февраля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Белорусскую воздушную границу нарушил латвийский легкомоторный самолет Ан-2. Об этом белорусский Госпогранкомитет сообщает 8 февраля в своём телеграм-канале.

(сс) Dmitry Terekhov Ан-2

Инцидент произошёл утром в Браславском районе Витебской области, граничащем с Латвией.

«Легкомоторный самолет Ан-2 залетел на белорусскую территорию на глубину 300 метров и, облетев пункт пропуска Урбаны, вернулся в Латвию», — заявили в ведомстве.

В Госпогранкомитете напомнили, что в декабре и январе воздушное пространство Белоруссии нарушали украинские летательные аппараты. В первом случае это был украинский вертолёт, залетевший на белорусскую территорию в районе пункта пропуска Новая Рудня, а во втором случае — украинский беспилотник. Как сообщало ИА REGNUM, беспилотник вёл разведку местности.

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