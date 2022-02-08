Москва, , 16:06 — REGNUM Система Fan ID или так называемый «паспорт болельщика» вызвал недовольство любителей футбольных матчей по причине отсутствия прозрачности в части выдачи разрешения на посещение спортивных мероприятий. Об этом 8 февраля заявил президент общероссийского общественного движения «Всероссийское объединение болельщиков» Александр Шпрыгин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению общественного деятеля, на данный момент законодательство дает очень размытые критерии для отказа выдачи «паспорта болельщика». Фактически, посещать стадион могут запретить без видимой причины.

«Очень размытые критерии отказа выдачи. Это вызвало беспокойство. Потому что в законе дословно звучит: в случае угрозы обороны, безопасности, если просто есть в наличии информация, что зритель ранее нарушал правила поведения зрителя, либо если есть информация о намерении совершить правонарушение, это является основанием для отказа в выдаче Fan ID. То есть, по сути закон дает право отказывать в выдаче карты зрителя без объяснения причин», — сказал Шпрыгин.

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