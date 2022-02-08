Вашингтон, , 16:46 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) выразил желание добавить канадского музыканта Drake (Обри Дрейк Грэм) в документальный сериал jeen-yuhs. Информацию об этом опубликовало издание HipHopDX 8 февраля.

Канье Уэст

По словам Уэста, он бы хотел увидеть канадца в качестве рассказчика в будущем документальном проекте о самом себе. Примечательно, что премьера сериала состоится 16 февраля 2022 года на Netflix.

Напомним, что Канье Уэст и Drake долгое время конфликтовали между собой. В декабре 2021 года артисты организовали совместный концерт, тем самым устранив многолетние разногласия.

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