Ростов-на-Дону, , 15:48 — REGNUM В Ростове-на-Дону один из сотрудников отдела полиции №8 подозревается в жестоком избиении задержанного. Фигурантами уголовного дела могут стать ещё несколько его коллег. Пострадавший снял побои в период новогодних праздников в БСМП-2.

Уголовное дело

Инцидент случился около полуночи 7 января 2022 года. По неподтверждённой пока информации, сотрудник дежурной части якобы применил газовый баллончик в отношении задержанного мужчины, пишет телеграм-канал «Че по Ростову?». Затем ещё несколько сотрудников полиции избили ростовчанина. Пострадавший самостоятельно обратился к медикам.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий.