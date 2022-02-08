Москва, 8 февраля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Цены на туры в Турцию для России являются значимым показателем, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ресторан у моря в отеле Турции

«Впрочем, не потому, что так много российских граждан туда ездит — в 2021 году турпоток составил 4,7 млн человек, что вдвое меньше, чем, например, в Крым.

Но туры в Турцию принимаются в расчет при вычислении стоимости потребительской корзины, что приводит к колебаниям показателя инфляции.

Практика показывает, что подобные новости от представителей туротрасли обычно вбрасываются тогда, когда нужно подогреть спрос.

Объективно оснований для роста стоимости туров в Турцию быстрее темпов инфляции не просматривается.

Во-первых, в 2021 году заполняемость турецких отелей была вдвое меньше, чем в 2019, то есть отели всё еще имеют значительный резерв по бронированию и остаются мотивированными на предложение скидок.

Во-вторых, по мере затухания пандемии коронавируса, признания российской вакцины и смягчения ограничений в Европе, можно ожидать открытия для россиян значительно большего числа направлений, чем в 2020 и 2021 году.

Не стоит забывать и того, что среди россиян за прошедшие два года внутренние туры стали более популярны. Так что рынок в большей степени будет рынком покупателя.

В-третьих, жесткая политика ЦБ РФ и переход к уменьшению денежного предложения ведущими странами будут давить на спрос, снижая инфляционные факторы.

Ну и, наконец, сама Турция сейчас проводит политику слабой лиры, что при пересчете стоимости туров в валюте должно снижать цену», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, до апреля у туристов есть возможность купить туры в Турцию существенно дешевле. Перед сезоном туры подорожают на 25−50%, считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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