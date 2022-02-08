Москва, , 15:45 — REGNUM В резерве в московских больницах имеется около 5 тыс. коек для пациентов с коронавирусом. Об этом 8 февраля заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы нарастили коечный фонд с запасом. Где-то около 5 тыс. коек есть в резерве. Так что в этом отношении мы чувствуем себя уверенно», — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с ковидом.

По его словам, нагрузка на амбулаторное звено остаётся большой. Туда из стационаров направили 1,3 тыс. работников, чтобы ситуация стабилизировалась.