Уфа, , 15:58 — REGNUM 7,2 млрд рублей намерены направить в текущем году на строительство и реконструкцию дорог в Уфе. Об этом 8 февраля сообщила и.о. начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города Альфия Мулкаманова на оперативном совещании в мэрии.

Ремонт дороги Admobninsk.ru

По информации пресс-службы городской администрации, в Уфе в текущем году планируется завершить реконструкцию транспортной развязки на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева, а также приступить к капитальному ремонту арочного моста в створе улицы Воровского 1956 года постройки.

Сообщается, что в столице Башкирии идет строительство путепровода через железнодорожные пути и автомобильной дороги в Нагаево и Зинино. Эти работы планируется завершить летом 2023 года.

Также будет продолжено возведение улиц в жилых микрорайонах: улиц Мечтателей и Кусимова в Демском районе общей протяженностью 2,1 км, девять улиц в микрорайоне «Кузнецовский Затон» общей протяженностью 5,2 км, а также бульвара Давлеткильдеева протяженностью 451 м в микрорайоне «Глумилино».

Отмечается, что в конце прошлого года была начата реконструкция улицы Рабкоров на участке от улицы Высотная до улицы Степана Кувыкина, рассчитанная на четыре полосы движения, протяженностью 752 метра. В 2022 году был заключен муниципальный контракт на строительство улицы Высотная протяженностью 706 м. Эти объекты финансируются в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В прошлом году за счет средств городского бюджета был спроектирован участок улицы Айской от улицы Менделеева до проспекта Салавата Юлаева. В настоящее время проект проходит госэкспертизу.

По информации пресс-службы, в рамках реализации федерального проекта по стимулированию программ жилищного строительства в текущем году планируется возвести четыре автодороги в микрорайоне «Яркий» общей протяженностью 2,4 км. Также планируется начать возведение шести улиц в микрорайоне «Затон-Восточный» общей протяженностью 4,1 км.

В январе 2022 года был заключен муниципальный контракт на возведение участка дороги от проспекта Салавата Юлаева до западного портала строящегося тоннеля. Сейчас идет работа по изъятию и сносу индивидуальных жилых домов для возведения дороги на участке от улицы Комсомольской до проспекта Салавата Юлаева.

В Уфе в рамках механизма инфраструктурных кредитов с 2022 по 2023 годы планируется реализовать четыре объекта транспортной инфраструктуры.

«Это реконструкция улицы Пугачева на участке от улицы Бельской до Сочинской протяженностью один км и на участке от Сочинской до Бородинской общей протяженностью 2,7 км. А также строительство улицы Генерала Рыленко на участке от Степана Кувыкина до Пугачева протяженностью 1,2 км и транспортной развязки на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева, протяженность путепровода — 71 погонный метр», — говорится в сообщении.

В 2022 и 2023 годах планируется разработать проектную документацию по объекту «Строительство Южного обхода Уфы с мостовым переходом через реку Белую в микрорайоне «Кузнецовский Затон». Уже разработана проектная документация по реконструкции улицы Октябрьской революции. В проекте предусмотрены два этапа: реконструкция улицы и благоустройство прилегающей территории. Сейчас данный проект проходит госэкспертизу.