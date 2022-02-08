Нальчик, , 15:42 — REGNUM В Кабардино-Балкарии требуется капитальный ремонт 176 школ. Первые 50 из них будут отремонтированы до 2023 года, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. Проект модернизации школьной системы образования, в рамках которого запланирован ремонт образовательных организаций, утвержден и рассчитан на период с 2022 по 2026 годы.

Школа закрыта на ремонт Cap.ru

«Согласно проекту в 176 зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных организаций будет проведен капитальный ремонт, учебные кабинеты оснастят современным оборудованием. Первые 50 зданий капитально отремонтируют до 2023 года, на что предусмотрено порядка 124 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, будут приведены в порядок детские школы искусств, в том числе музыкальная школа №2 в Нальчике, школа искусств в Прохладном, на что будет направлено около 50 млн рублей.

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