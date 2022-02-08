Москва, 8 февраля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В настоящее время Европейский союз неспособен восстановить нормальный уровень запасов голубого топлива в существующих подземных хранилищах газа, не говоря уже о создании стратегических резервов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал призывы верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля создавать стратегические запасы данного энергоресурса.

Gazprom.ru Добыча газа

«Это всё следствие антироссийской истерии, которая подогревается США — сейчас она особенно обострилась из-за приписываемой России подготовки к военным действиям на территории Украины, — сказал Понкратов. — Власти ЕС рассматривают три сценария: прекращение транзита российского газа через территорию Украины; полное прекращение поставок газа со стороны России; полный отказ ЕС от покупки российского газа как крайняя санкционная мера. Первый сценарий для них будет очень болезненным, но два оставшихся — просто катастрофическими. Это приведет к энергетическому и экономическому кризису, кратному росту цен на топливо и энергию, сокращению использования удобрений в сельском хозяйстве и заметному падению урожайности и, как следствие, к продовольственному кризису и далее к масштабным социальным потрясениям».

В связи с этим эксперт обратил внимание на то, что Россия уже более 60 лет является стратегическим партнером ЕС в энергетической сфере.

«РФ стабильно выполняет обязательства по поставкам газа — абсолютно все контрактные обязательства до сих пор выполнялись, остановка поставок газа на несколько суток была лишь единожды — в 2013 году, когда Украина начала массированный отбор транзитного газа, идущего в Европу, — отметил Понкратов. — Не очень понятен и технологический способ создания стратегических запасов газа. Европа обладает обширной сетью подземных хранилищ газа — в одной Германии их более 40. Общая емкость европейских ПХГ — около 100 млрд куб. м. Этого достаточно для газоснабжения ЕС в течение двух месяцев. Но цель функционирования газовых хранилищ — сглаживание пиков потребления газа в зимний период, при этом неплохо бы наполнять их летом при минимально возможном уровне цен».

Эксперт подчеркнул, что процесс создания новых ПХГ — достаточно длительный, и пригодные для этого природные территории в Европе уже практически исчерпаны.

«Можно порекомендовать Боррелю использовать значительные мощности украинских ПХГ (порядка 31 млрд. куб. м), коль ЕС так печется о сохранении транзита российского газа через Украину. Но думаю, что они помнят истории десятилетней давности по неконтролируемому отбору Украиной балластного газа из своих хранилищ», — сказал Понкратов.

Подытоживая сказанное, он констатировал, что на сегодняшний день ЕС неспособен восстановить нормальный уровень запасов газа в существующих ПХГ, не говоря уже о создании стратегических резервов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов объяснил, что Европейский союз неэффективно использует свою газовую инфраструктуру.