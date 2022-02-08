Минск, , 15:40 — REGNUM Скрывающиеся за рубежом диссиденты и оппозиционеры не должны чувствовать себя безнаказанными — их будут «заочно» судить. Об этом 8 февраля в Минске заявил Александр Лукашенко на заседании совета безопасности Белоруссии.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Совбез рассмотрел предложение ввести в уголовный процесс «заочное» производство по уголовным делам в отношении обвиняемых, находящихся за пределами Белоруссии. Лукашенко уточнил: «Тех, кто совершил или совершает особо опасные преступления, предусмотренные национальным законодательством».

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«Не думаю, что нововведение коснется какого-то значительного количества наших граждан. Видимо, это единицы из числа так называемых беглых. Они, к сожалению, есть. Будет над чем подумать тем, кто намерен навредить стране, людям, экономике, а потом «спрятаться» за границей», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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