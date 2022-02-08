Москва, , 15:40 — REGNUM В Москве происходит снижение заражений штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 8 февраля заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«За последнюю неделю произошло небольшое падение выявленных заражений «Омикроном», где-то около 6% снижение. На этой неделе падение будет более существенным. Тем не менее, стационарное звено поступление тяжёлых больных за прошлую неделю увеличилось на 15%», — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с ковидом.

По его словам, эта ситуация естественна, поскольку в переходе к тяжёлой стадии есть временно сдвиг примерно в одну неделю.

«Надеемся, что на этой неделе будет видно снижение и объёма госпитализаций», — отметил мэр.