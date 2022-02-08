Токио, , 15:40 — REGNUM Мобильной игре Fire Emblem Heroes удалось принести своим разработчикам почти миллиард долларов США. Об этом 8 февраля пишет издание Eurogamer.

Nintendo Switch Иван Шилов ©ИА REGNUM

Согласно данным компании Sensor Tower, на микротранзакциях в App Store и Google Play разработчики проекта заработали больше $959 млн. Это делает Fire Emblem Heroes самой прибыльной мобильной игрой Nintendo за всё время.

Напомним, что релиз Fire Emblem Heroes состоялся в 2017 году. Игра доступна на устройствах с операционными системами Android и iOS.

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