Новошахтинск, Ростовская область, 8 февраля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В Ростовской области заработок на криптовалюте обернулся для жителя Новошахтинска потерей сбережений, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МВД России 8 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Потерпевший пояснил полицейским, что, ответив на телефонный звонок, он принял предложение неизвестного вложить деньги в криптовалюту. Якобы, чем больше будет вложено средств, тем больше ожидается прибыль. Оформив кредит, мужчина якобы для покупки биткоинов перевёл деньги мошеннику. Затем злоумышленник перестал выходить на связь. Сумма причиненного ущерба превысила 2 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве.