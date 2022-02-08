Воронеж, 8 февраля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Приговор в отношении фельдшера районной больницы за проведение фиктивной вакцинации вынес суд в Воронежской области 8 февраля. Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по региону, медик признана виновной по статье о получении мелкой взятки. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

44-летняя бывшая сотрудница фельдшерско-акушерского пункта БУЗ ВО «Подгоренская районная больница» признана виновной в том, что в июне 2021 года получила от местного жителя три тысячи рублей за составление меддокумента о якобы проведённой пациенту вакцинации против новой коронавирусной инфекции. В действительности мужчина от коронавируса не прививался.

Суд назначил бывшему медработнику наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей в доход государства. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Добавим, что изначально дело было возбуждено по статье о служебном подлоге, но позже его переквалифицировали на статью о взятке. Сама женщина на стадии следствия дала признательные показания.