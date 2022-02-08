Москва, , 15:39 — REGNUM Европейский союз выстроил невероятную газовую инфраструктуру, сочетающую трубопроводный импорт, поставки СПГ, возможности масштабного реверса и прочее, но использует ее коммерчески неэффективно и политически неграмотно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Газовые скважины Gazprom.ru

«В кратко‑ и среднесрочной перспективах ЕС не готов к перебоям в поставках первичных энергоресурсов, в первую очередь газа. Сейчас фиксируется рекордно низкий уровень газа в европейских газохранилищах — по многим из них отобрано 65% активного газа. И без поставок из России европейцам будет невозможно закачать необходимые объемы газа до следующего зимнего сезона, — сказал Понкратов. — РФ обеспечивает своими поставками 38% потребления газа в ЕС, доля РФ в импорте газа в регион — почти 60%. Более того, Россия готова наращивать поставки газа в страны ЕС и недавнее подписание долгосрочного контакта с Венгрией — тому подтверждение. Но посмотрите на реакцию европейских соседей, которые тут же начали обвинять венгров в нарушении европейской солидарности».

При этом Понкратов обратил внимание на то, что к середине десятилетия ЕС планирует удвоить мощности терминалов по приему и регазификации СПГ, доведя ее до 500 млрд куб. м в год.

«При потреблении газа в объеме 545 млрд куб. м ЕС может почти полностью закрыть свои потребности в газе за счет СПГ с учетом текущей собственной добычи в 200 млрд куб. м. Но в среднесрочной перспективе взять такие объемы СПГ негде. Сейчас обсуждается продление существующих газопроводов из Алжира в Испанию до территории Франции с абсолютно неясными коммерческими перспективами, — сказал эксперт. — Таким образом, ЕС выстроил какую-то невероятную газовую инфраструктуру, сочетающую трубопроводный импорт, поставки СПГ, возможности масштабного реверса и прочего. Но использует ее коммерчески неэффективно и политически неграмотно».

Как полагает Понкратов, в своих попытках заставить газовый рынок работать по правилам высококонкурентного спотового рынка ЕС получил рост стоимости газа в 6−10 раз за 2021 год, потерю управляемости, внятных ценовых ориентиров и практически утрату энергетической безопасности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что если напряжение вокруг Украины приведет к газовой войне России с Евросоюзом, то победителей в ней не будет.

Читайте ранее в этом сюжете: В газовой войне Евросоюза с Россией не будет победителей – мнение