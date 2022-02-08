Пекин, , 15:38 — REGNUM Сборная России опустилась на пятое место в общекомандном медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине. Об этом 8 февраля сообщает ИА REGNUM.

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Команда Норвегии переместилась на четвертое место после победы лыжника Йоханнеса Клебо в спринте. У норвежской команды теперь три золотые и четыре бронзовые медали.

На счету сборной России две золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды. Четвёртую бронзу завоевал лыжник Александр Терентьев в спринте.

Лидирует в медальном зачёте сборная Швеции (4−1-1). Вторую позицию занимает команда Нидерландов (3−3-1). Замыкает тройку сборная Китая (3−2-0).