Москва, , 15:37 — REGNUM В западных странах накопилось недовольство санкционной политикой США в отношении России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Россия научилась жить и работать в условиях санкционного давления — в новейшей истории массированные санкции против российских компаний и частных лиц введены с 2014 года и регулярно ужесточаются, — сказал он. — Россия накопила приличные резервы, минимизировав, кстати, в них долю доллара США. На сегодня объем Фонда национального благосостояния составляет 182,6 млрд долларов, объем золотовалютных резервов — 630,2 млрд долларов. Но у нас крайне низкая эффективность использования резервов. Доля нефтегазовых доходов в доходах федерального бюджета остается очень высокой и по итогам 2021 года составила 34,5% (за минувшие два десятилетия она колебалась от 28 до 43% доходов бюджета), что говорит о высокой зависимости российской бюджетной системы от ценовой и геополитической конъюнктуры».

Как подчеркнул Понкратов, Россия демонстрирует хорошие успехи в развитии агропрома, практически решен вопрос продовольственной безопасности.

«Также Россия вернула себе первое место в мире по экспорту зерновых. Но развитие производства средств производства, а также внедрение наилучших доступных технологий в ключевых отраслях российской промышленности идет темпами куда более низкими, чем требуется», — сказал экономист.

При этом он обратил внимание на то, что в западных странах уже накопилось недовольство санкционной политикой США в отношении России.

«Санкции — оружие обоюдоострое, и экономики европейских стран страдают от них также в достаточной мере. Налицо уже привычная ситуация, когда за внешнеполитические амбиции и экономическую экспансию США расплачиваются их страны-партнеры по различным блокам, и в первую очередь Евросоюза, особенно Германия», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть точка зрения, что негативные последствия от жестких санкций против России для западных инициаторов неминуемы.

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